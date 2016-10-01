США відмовилися визнавати рішення Росії про заборону діяльності Меджлісу

Про це йдеться в заяві представника Держдепартаменту США Марка Тонера, опублікованому на сайті відомства.

"США не визнають легітимність рішення Верховного Суду РФ заборонити орган самоврядування кримських татар - Меджлісу. Ми відкидаємо характеристику Меджлісу як організації "екстремістів", і засуджуємо припинення роботи цього демократичного інституту", - йдеться в документі.

Читайте такожПосол ЄС в Україні прокоментував заборону Меджлісу в окупованому Криму

У Держдепі також заявили, що "Росія продовжує практику довільних арештів кримських татар, викрадення людей, політично мотивованих переслідувань, обмеження свободи пересування і рейдів поліції з їх будинків і мечетей". "Ми закликаємо Росію негайно припинити ці неприйнятні практики", - закликав представник Держдепу.

Тонер також заявив, що США не визнають приєднання Криму до Росії. "Наші пов'язані з Кримом санкції залишаться в силі, поки Москва не поверне контроль над Кримом Україні", - резюмував Тонер.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий "Верховний суд Криму визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Читайте такожFreedom House назвав заборону Меджлісу ознакою масових репресій проти кримських татар

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар в перелік організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

29 вересня Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.

У Кримської правозахисної групи заявили, що застосування до Меджлісу кримськотатарського народу норм "антиекстремістського" законодавства Росії загрожує кримінальним переслідуванням не лише членів організації, але й іншим представникам кримськотатарського народу.