Нардепи знайшли вже три способи використання газети (фоторепортаж)

Цілий пленарний тиждень у тимчасово відновленій указом Президента Віктора Ющенка ВР пройшов під знаком нездатності нардепів вирішити бодай одне питання та постійних блокувань трибуни й президії парламенту депутатами БЮТу.

Причому останній вид депутатської, з дозволу сказати, діяльності з часом набуває таких собі ознак “сімейної ідилії” ... хіба що диванів та домашніх капців гостро бракує. Можливо, винне у цьому відчутті те, що нардепів, зацікавлених у вичитці законів стає все менше?

Треба зауважити, що переважна більшість нардепів від стереотипів не відходить, й користується свіжою пресою за одним із двох її, встановлених ще у радянські часи, “прямих призначень” - тобто за схемою “чоловік родинний, зразку вечірнього, із класу гостро зацікавлених питаннями стабільності у світі”.

Але є й творчі особистості, здатні побачити у газеті, нехай і заїжджену, забавку...

...або засіб “поспілкуватися” із ЗМІ.

Фото УНІАН