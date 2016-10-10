У Кремлі заявили, що підготовка зустрічі лідерів "нормандської четвірки" триває

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

«Підготовка ведеться. У міру того, як вона наближатиметься до фіналу, ми надамо інформацію про можливі терміни її проведення», - сказав Пєсков.

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Як повідомлялося, 14 вересня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро сказав, що керівники МЗС України, Франції й Німеччині готують саміт у «нормандському форматі» на найвищому рівні.

Разом з тим 15 вересня в Кремлі заявили, що зустріч у «нормандському форматі» на найвищому рівні може відбутися тільки тоді, коли будуть реальні питання» для обговорення.

23 вересня заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісеєв заявив про наявність консенсусу щодо проведення наступного саміту «нормандської четвірки». При цьому Єлисеєв додав, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться тоді, коли будуть належним чином підготовлені необхідні документи, які враховуватимуть інтереси української сторони.

Пізніше в Кремлі заявили, що йде робота на експертному рівні» для підготовки зустрічі «нормандської четвірки» на найвищому рівні - очільників України, Німеччини, Франції й Росії.