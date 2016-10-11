Німеччина сподівається на участь олігархів у розвитку України

Про це заявив державний секретар Федерального Міністерства економіки та енергетики Німеччини Маттіас Махніг на бізнес-форумі в Києві.

«Ми очікуємо, що олігархи, які працюють в Україні, також візьмуть участь у розвитку України, оскільки нам потрібно пояснити німецьким платникам податків, чому ми інвестуємо в Україну», - сказав він.

Читайте такожНімеччини очікує від України створення ринку землі для фінансування проектів та залучення інвестиційПри цьому, за словами Махніга, Україна має економічний потенціал та можливості для внутрішнього розвитку, які можуть стимулювати іноземних інвесторів реалізовувати проекти в Україні.

«Україна має хороший економічний потенціал для того, щоб розвиватися», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року становив 44,791 млрд дол., що на 2,282 млрд дол., або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 42,509 млрд дол.

Обсяг німецьких інвестицій в економіці України становить 5,4 млрд дол.