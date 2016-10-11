Яценюк прибув до ГПУ для свідчень у справі про злочини колишніх високопосадовців під час Євромайдану

Як зазначає прес-служба "Народного фронту", Яценюк нагадав, що вже двічі попередньо давав свідчення у справах диктаторських законів Януковича.

Він повідомив, що сам звернувся до органів прокуратури щодо надання свідчень стосовно подій під час Революції Гідності: «7 жовтня вже органи прокуратури запросили щодо дачі всіх свідчень по справі щодо Майдану».

«Вважаю, що ця справа повинна бути завершена. Не просто завершена – вона повинна бути передана до суду. І законодавство дає можливість провести заочне правосуддя і винести вирок всім злочинцям, які виступили проти прав і свобод українського народу. В тому числі і вищому керівництву української держави, яке було на той момент: це і президент, і вся вертикаль влади, яка давала незаконні накази і на чиїх руках смерть українців», - підкреслив Яценюк.

Відповідаючи на запитання журналістів, лідер «Народного фронту» зазначив, що сьогодні йтиметься «про період із 20 січня до самих трагічних подій на Майдані».

Він зазначив, що новий Генеральний прокурор дав всі повноваження слідчій групі в цьому питанні, яка налічує декількасот людей: «Переконаний, що ні документи не горять, ні свідчення не горять. Є політична воля і юридичні підстави для доведення цієї справи до суду».

«Розуміючи складність цього слідства, думаю, що тут немає жодного факту, який може бути некорисний. Як мені відомо, вже допитані сотні людей в цьому питанні, і кожне свідчення має свою вагу. Для того, щоб це був дійсно справедливий і чесний суд, необхідно допитати всіх, і це є не право, а обов’язок кожного громадянина – прийти і дати свідчення», - додав Арсеній Яценюк.