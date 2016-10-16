Подальша ізоляція Росії може нести серйозну загрозу для України - експерт

Про це заявив Костянтин Грищенко, екс-міністр закордонних справ, передає DT.UA.

"Якщо втрачати більше нічого, виникне бажання загострити конфлікт, незважаючи на наслідки, адже всі важелі впливу і стримування з боку Заходу вже будуть реально вичерпані", - вважає він.

На думку Грищенка, можливість розгортання повномасштабного конфлікту між РФ і США несе загрозу не тільки для України, але й для Європи і, потенційно, для всього світу.

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"Загострення конфлікту, особливо якщо Росія буде жорстко підтримувати режим Асада у Сирії, розривати дво- і багатосторонні угоди з контролю над озброєнням, блокувати врегулювання конфлікту на сході України — може призвести до формування широкого консенсусу в США і Європі про продовження економічних санкцій та посилення політичного тиску на Росію. Наступному президенту США може бути вигідна демонстрація рішучості в об'єднанні Заходу для відсічі РФ, хоча не всі в Європі будуть від цього в захваті. У середньостроковій перспективі це може істотно послабити Росію в політичному й економічному плані, а також відвернути від неї тих, хто її підтримує", - вважає екс-міністр.

Раніше ЗМІ писали, що керівництво Російської Федерації готує населення до ядерної війни проти США.