У Олланда назвали час початку "нормандських" переговорів

Про це свідчить розклад заходів на сайті президента Франції Франсуа Олланд, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними сайту, Олланд у першій половині дня проведе низку зустрічей, зокрема, буде присутнім на засіданні Ради міністрів.

Крім того, у нього значиться зустріч у Парижі і після "нормандського саміту", вона, очевидно, буде скасована або перенесена на більш ранній час.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні, 18 жовтня, перебуваючи з візитом в Норвегії, провів телефонну розмову в тристоронньому форматі за участю президента Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Сторони домовилися провести 19 жовтня в Берліні зустріч глав держав у «нормандському форматі».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив участь Путіна в переговорах в «нормандському форматі» у Берліні для того, щоб «звірити годинники». Але, за словами Пєскова, говорити про конкретні домовленості рано.