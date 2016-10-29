Е-декларація сина Порошенка: офіс, квартира і три автомобілі

Народний депутат України, син президента України Олексій Порошенко має у своїй власності офіс у Вінниці, квартиру у Києві та три транспортних засоби.

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Про це йдеться у його електронній декларації, яка опублікована у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Як вказано в електронній декларації сина президента, він є власником офісу у Вінниці площею 178,5 кв. м та і 50% квартири у Києві. Ще 50% квартири, відповідно до декларації, належить Марині Порошенко.

Народний депутат також вказав, що є власником трьох автомобілів: ГАЗ 1981 року, BMW 320i Cabrio і Land Rover Discovery 4.0.

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У дружини народного депутата, згідно з декларацією, є годинник Breguet.

Порошенко також задекларував 77,2 тис. грн зарплати за основним місцем роботи. Він також отримав 80,559 тис. грн на фінансування витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю.

Його дружина отримала 1 млн 960 тис. 088 грн за основним місцем роботи, 59 тис. 158 грн – декретних виплат, 68 тис. 808 грн – страхових виплат, 24 тис. 628 грн - за відсотками.

На банківських рахунках дружини Порошенка є понад 205,2 тис. дол., близько 137,7 тис. євро і майже 229, 968 тис. грн. На рахунках народного депутата – 15 тис. 011 євро. Готівкові кошти, якими володіє народний депутат, - 187 тис. грн, 141 тис. дол. та 88 тис. євро. Відповідні суми готівкових коштів має також його дружина.