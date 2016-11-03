Читачів УНІАН у е-деклараціях "слуг народу" найбільше вразила соцдопомога для нардепа-мільйонера - опитування
10:45, 03 листопада 2016Політика
1333 0
Читачів УНІАН, які взяли участь в інтерактивному опитуванні на сайті про е-декларації чиновників і нардепів, найбільше вразив той факт, що один з декларантів (народний депутат з "Опоблоку" Дмитро Шенцев) оформив соцдопомогу в 20 тисяч гривень на свого сина, при цьому маючи мільйонні статки.
Результати опитування
За цей варіант відповіді проголосували 35% читачів.
На другому місці за популярністю - сімсот мільйонів гривень готівкою, які задекларували брати-нардепи Дубневичі з "БПП" - 27%.
Також читачі не оминули увагою святі мощі Олеся Довгого (12%), більше ста компаній (11%), які задекларував Петро Порошенко, і персональний православний храм народного депутата Анатолія Матвієнка з того ж "БПП" (8%).
Найменш цікавою для читачів виявилася колекція етикеток з-під елітного вина Mouton-Rothchild Арсена Авакова (1%).
Всього за два дні в опитуванні взяли участь більше 1200 читачів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter