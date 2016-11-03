Читачів УНІАН у е-деклараціях "слуг народу" найбільше вразила соцдопомога для нардепа-мільйонера - опитування

За цей варіант відповіді проголосували 35% читачів.

На другому місці за популярністю - сімсот мільйонів гривень готівкою, які задекларували брати-нардепи Дубневичі з "БПП" - 27%.

Також читачі не оминули увагою святі мощі Олеся Довгого (12%), більше ста компаній (11%), які задекларував Петро Порошенко, і персональний православний храм народного депутата Анатолія Матвієнка з того ж "БПП" (8%).

Найменш цікавою для читачів виявилася колекція етикеток з-під елітного вина Mouton-Rothchild Арсена Авакова (1%).

Всього за два дні в опитуванні взяли участь більше 1200 читачів.