Розкіш та жадібність: нардеп-мільйонер від "Опоблоку" оформив на сина соцдопомогу розміром 20 тисяч гривень
Нардеп від «Опозиційного блоку» Дмитро Шенцев, маючи купу нерухомості та іншого цінного майна, оформив державну соціальну допомогу на сина розміром 20 тисяч грн.
Про це з посиланням на декларацію депутата повідомляє Центр протидії корупції на своїй сторінці у Facebook.
«Відкриваємо декларацію депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Шенцева. Одразу помітно, що нардеп живе на широку ногу: тут і купа нерухомості, і дорогі авто, шуби, годинники, колекція старовинних ікон, самоварів тощо. Пан депутат навіть зміг позичити третім особам $1,5 млн. Але як при мільйонних статках можна було ще й оформити державну соціальну допомогу на сина розміром 20 тисяч грн??», – йдеться в повідомленні.
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