Розкіш та жадібність: нардеп-мільйонер від "Опоблоку" оформив на сина соцдопомогу розміром 20 тисяч гривень

Про це з посиланням на декларацію депутата повідомляє Центр протидії корупції на своїй сторінці у Facebook.

«Відкриваємо декларацію депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Шенцева. Одразу помітно, що нардеп живе на широку ногу: тут і купа нерухомості, і дорогі авто, шуби, годинники, колекція старовинних ікон, самоварів тощо. Пан депутат навіть зміг позичити третім особам $1,5 млн. Але як при мільйонних статках можна було ще й оформити державну соціальну допомогу на сина розміром 20 тисяч грн??», – йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз задекларував земельну ділянку в Росії площею 624 100 квадратних метрів, яка належить його дружині.