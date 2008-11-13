Яаап де Хооп Схеффер: у 2009-му році НАТО поповниться двома країнами

Наступного року членів НАТО буде на дві країни більше - такі сподівання висловив генсек альянсу - Яаап де Хооп Схеффер. Заява пролунала у Талліні, де розпочинається дводенне засідання комісії Україна-НАТО, передає 5 канал.

Втім пан Схеффер не уточнив, чи має на увазі саме Грузію та Україну, план дій щодо членства якої мають розглядати в грудні.

Генеральний секретар НАТО також наголосив, що двері альянсу відкриті. Але для тих держав, котрі виконують взяті на себе зобов`язання. Автоматичного вступу не буває.

Загальне засідання комісії Україна-НАТО відбудеться у четвер. На ньому має виступити і український міністр оборони Юрій Єхануров.