Яаап де Хооп Схеффер: у 2009-му році НАТО поповниться двома країнами
09:50, 13 листопада 2008Політика
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Заява пролунала у Талліні
Наступного року членів НАТО буде на дві країни більше - такі сподівання висловив генсек альянсу - Яаап де Хооп Схеффер. Заява пролунала у Талліні, де розпочинається дводенне засідання комісії Україна-НАТО, передає 5 канал.
Втім пан Схеффер не уточнив, чи має на увазі саме Грузію та Україну, план дій щодо членства якої мають розглядати в грудні.
Генеральний секретар НАТО також наголосив, що двері альянсу відкриті. Але для тих держав, котрі виконують взяті на себе зобов`язання. Автоматичного вступу не буває.
Загальне засідання комісії Україна-НАТО відбудеться у четвер. На ньому має виступити і український міністр оборони Юрій Єхануров.
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