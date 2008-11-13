Бютівець - Шуфричу: хочете, ми вас міністром зробимо?

Нардеп від БЮТ Андрій Портнов вчора у прямому ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна» відмовився обговорювати, якій політичній силі може бути вигідна відставка екс-спікера. Більш того, запропонував нардепові від ПР Нестору Шуфричу прийняти ситуацію такою, як вона є, і почати спільну роботу.

«Я б сьогодні не став обговорювати питання того, кому вигідна і чия відставка... – заявив Портнов. - Ось сьогодні є ситуація така, яка вона є. Давайте працювати далі».

Також бютівець в черговий раз нагадав, що «прем`єр-міністр у своєму телевізійному зверненні чітко запропонувала всім політичним силам – у тому числі і вельмишановній партії Регіонів, яку ви представляєте, – створити велику коаліцію п`яти фракцій». І звернувся безпосередньо до Шуфрича з пропозицією віддати регіоналам ті посади в уряді Тимошенко, які вони побажають зайняти. Серед кандидатів на виліт з нинішнього Кабміну фігурували Микола Оніщук, Богдан Данилишин, Йосип Вінський і Володимир Шандра.

Дослівно це прозвучало так: «Несторе Івановичу, ми готові вислухати ваші пропозиції... Дайте нам в уряд ефективного міністра юстиції, так? Дайте нам ефективного міністра фінансів, главу Державного комітету із земельних ресурсів, міністра транспорту дайте. Кого ще хочете, того дайте... Давайте ми разом... – Після цього широкого жесту Портнов зробив персональну пропозицію Шуфричу. - Хочете, ми зробимо вас міністром МНС, Несторе Івановичу? Давайте ми разом зберемося і...»

І перебиваючи Шустера, який кинувся було коментувати щастя, яке “привалило” регіоналові , Портнов додав: «Несторе, ось давайте ми разом вирішуватимемо те, що ми робитимемо...»