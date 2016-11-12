Голова НАБУ: сума збитків за провадженнями, які ми розслідуємо, - понад 70 мільярдів

Загальна сума завданих державі збитків, яка фігурують в усіх кримінальних провадженнях, що розслідуються Національним антикорупційним бюро, сягає понад 70 млрд грн.

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Як повідомляє НАБУ у Twitter, про це голова Бюро Артем Ситник заявив сьогодні в ході зустрічі із представниками Всеукраїнської школи майбутнього парламентаря.

"Сума збитків по провадженнях, які розслідуються детективами НАБУ, становить близько 71 млрд", - сказав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада НАБУ почало перевірки електронних декларацій чиновників, які задекларували значні суми готівки, на предмет корупції.