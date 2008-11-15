У Тимошенко чули, що НУНС відмовив Януковичу

У блоці Тимошенко знають, що фракція НУНС відхилила варіант коаліції з Партією регіонів.

Про це повідомив голова фракції БЮТ у Верховній Раді Іван Кириленко під час ефіру на 5 каналі.

За його словами, фракція НУНС на своєму зібранні ставила на пробне голосування питання про створення коаліції з Партією регіонів, яке не набрало жодного голосу.

"Я коли говорив з В’ячеславом Кириленком, він мені сказав – нуль голосів за коаліцію з Партією регіонів. Створення коаліції з БЮТ – це переговорний процес", - зазначив Кириленко.

Він заявив, що у БЮТ є "155 підписів депутатів за поновлення роботи демократичної коаліції".

Крім того, Кириленко зазначив, "що зараз все в руках президента".

На прохання ведучого прокоментувати інформацію, що Ющенко не знав про наміри депутатів НУНС підтримати відставку спікера Яценюка, Кириленко сказав: "Президент має можливість у вівторок все виправити".

"Президент у вівторок може відвести всі підозри в тому, що він здав одного з кращих своїх бійців, тим, що підтвердить демократичний формат розвитку", - зазначив депутат.

Кириленко також заявив, що БЮТ підтримає будь-яку кандидатуру спікера, "яку висунуть наші партнери по коаліції".

Українська правда