США ввели санкції проти шістьох "депутатів Держдуми РФ" від Криму

Про це повідомила прес-служба відомства.

У списку опинилися колишній "заступник голови уряду Криму" Руслан Бальбек, а також "депутати" Костянтин Бахарєв, Андрій Козенко, Світлана Савченко, Павло Шперов, Дмитро Бєлік.

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"В результаті сьогоднішнього рішення заморожені всі активи Бєліка, Козенко, Бахарєва, Савченко, Бальбека і Шперова, що знаходяться в американської юрисдикції. Громадянам США заборонено брати участь в операціях з ними", - сказано в повідомленні.

У Мінфіні підкреслили, що США не визнають незаконні вибори в Державну Думу РФ, які пройшли в Криму".

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня на виборах до Держдуми РФ в Криму були обрані вісім депутатів. Так званими «депутатами Держдуми» від Криму стали шість кандидатів від партії «Єдина Росія». За партійними списками пройшли самопроголошені віце-прем'єр-міністри Криму Михайло Шеремет та Руслан Бальбек, а також прокурор Наталія Поклонська. У той же час Сергій Аксьонов, який очолював список «Єдиної Росії» на півострові, від депутатського мандата відмовився.

Ще чотири людини «обрані» в одномандатних округах: Андрій Козенко, Костянтин Бахарєв, Світлана Савченко, Дмитро Бєлік. Всі вони представляють «Єдину Росію».