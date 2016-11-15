"Опозиційний блок" заявляє про початок "мирного протестного руху"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі у Верховній Раді.

За словами Вілкула, "щоб захистити конституційні права громадян, "Опозиційний блок" починає у всіх регіонах країни мирний протестний рух".

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"Наші регіональні організації ініціюють мітинги, пікети, дострокові сесії в радах усіх рівнів", - заявив Вілкул.

Він зазначив: "Наші законопроекти щодо виконання Мінських угод уже більш як рік перебувають у парламенті". "Вони мають бути включені в закон про держбюджет на 2017 рік. І якщо цього не буде, то того ж дня уряд має піти у відставку, і парламент повинен піти на перевибори", - сказав Вілкул.