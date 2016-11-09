У Мінську Росія намагається просунути затвердження "формули Штайнмаєра"

Про це представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, координатор виборчих та парламентських програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська написала у Facebook.

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«Щодо дискусії в Мінську, то вона вдруге поспіль отримує цікаве русло. РФ намагається схилити нашу підгрупу до того, щоб саме ми затвердили т.зв. формулу Штайнмаєра, а Тристороння контактна група її “парафіювала”. Звісно, українська сторона не може на це піти, так як глави держав Норманської четвірки дали доручення 4-м міністрам закордонних справ розробити Дорожню карту до кінця листопада, частиною якої будуть як безпекові позиції, так і політичний блок», - написала Айвазовська.

«У мене особисто складається враження, що росіяни тактично намагаються звільнити міністра Лаврова (міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова - УНІАН) від надзавдання узгодити документ в нормандському форматі на їх умовах і вийти на спільний документ клином через мінський формат в частині політичного блоку. А тут не простіше», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2016 року представник РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що внесення змін до Конституції України має передбачати надання "особливого статусу" тимчасово окупованим Росією територіям на Донбасі на постійній основі за "формулою Штайнмаєра".

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Крім того, на його переконання, поправки до закону про особливий статус Донбасу мають бути узгоджені у Тристоронній контактній групі. При цьому повноваження обраної на майбутніх виборах на Донбасі влади не повинні бути припинені у 2017 році.

Своєю чергою на запит УНІАН у відділі преси Посольства ФРН у Україні, коментуючи заяву Гризлова про "формулу Штайнмаєра", повідомили, що пропозиція глави МЗС ФРН стосувалася введення особливого порядку самоврядування в Україні разом з проведенням місцевих виборів. У Посольстві ФРН не заперечили, що Штайнмаєр пропонував у рамках Мінського процесу план щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. У посольстві не підтвердили, що мова йшла про надання "особливого статусу" Донбасу на постійній основі, а повноваження органів місцевої влади, обраних на ймовірних виборах, не повинні бути припинені у 2017 році.

"Пропозиція стосується черговості проведення місцевих виборів в окупованих районах Донбасу і запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в цих районах. Пропонувалося, щоб закон про запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в Україні тимчасово запроваджувався разом з проведенням місцевих виборів. Остаточне та тривале застосування цього закону відбулося б тоді, коли буде підтверджено позитивний перебіг виборів, і всі інші складові процесу Мінських домовленостей й надалі розвиватимуться позитивно", - наголосили у посольстві.