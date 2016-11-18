Порошенко не братиме участь в інавгурації Трампа - посол України у США

Про це, відповідаючи на питання УНІАН, заявив посол України у США Валерій Чалий під час відеовключення в Українському кризовому медіа-центрі.

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"Щодо інавгурації, то в Сполучених Штатах не прийнята участь керівників держав саме в цих заходах. Тобто вони відбуваються, як правило, на рівні послів, які присутні на цих заходах. Це специфіка Сполучених Штатів, і це дещо відрізняється від нашої специфіки, коли запрошуються в тому числі керівники держав", - пояснив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко може зустрітись з Трампом у лютому 2017 року. Зокрема, з нагоди головування України у Раді безпеки ООН в лютому 2017 році планується візит Порошенка до США, під час якого може відбутися двостороння зустріч з Трампом.