Мороз вважає, що «голі королі» відводять Україну від Майдану

Сьогодні президент і прем`єр, які прийшли до влади завдяки Майдану, намагаються його забути, переконаний лідер Соцпартії Олександр Мороз. Напередодні річниці помаранчевої революції він заявив, що пам`яті про події 2004 року бояться нинішні правителі української держави, повідомили УНІАН в прес-службі СПУ.

«Вони обіцяли щороку виходити до людей на Майдан і звітувати про виконану роботу. Проте... Пора платити за векселями довіри. А королі – голі. Вони бояться Майдану. Пам`ять про нього у людей стає політичним вироком для цих персон. Зібравши Майдан, вони ще раз переконалися б, що люди у всьому розібралися і не дозволять їм приватизувати символ і дух Майдану, привласнити його високі ідеали.

А сьогодні Україну ведуть в напрямку, протилежному вектору Майдану. Пригадайте його гасла і заклики: «Бандитам тюрми!», «Розділити бізнес і владу!», «Не допустити узурпації влади», «Закон один для всіх», «Справедливість є...» і т.д. Все, що роблять автори цих закликів, протилежно їхньому змісту. До того ж, вони нехтують Конституцією, законами, правами людей. Вони за європейський вибір через Азію колишніх часів. Чи помилки це? В тому і річ, що це сутність нинішньої влади».