Кріль підтримає Президента, що творить добро, навіть якщо це - Тимошенко

Партія «Єдиний Центр» завжди підтримуватиме сильну президентську владу в країні, здатну робити добро, навіть якщо цим Президентом буде Юлія ТИМОШЕНКО. Про це заявив лідер партії Ігор КРІЛЬ сьогодні на прес-конференції в Донецьку .

Як передає кореспондент УНІАН, І.КРІЛЬ підкреслив, що «Єдиний Центр» виступає за сильну президентську владу в країні. І тому він вважає помилкою той факт, що повноваження і авторитет цієї влади зменшився. «З цієї точки зору ми завжди підтримуватимемо людину, якій народ довірив керувати державою. Ми завжди дивитимемося на рішення Президента, на його дії, але ми не реагуватимемо на помилкові дії Президента. Я не кажу про прізвище, мовчу», - сказав І.КРІЛЬ.

На запитання журналістів, чи допускає він, що наступним президентом може стати Ю.ТИМОШЕНКО, і яке тоді буде ставлення до президентської влади, лідер «Єдиного Центру» відповів: «Я допускаю. Якщо Президентом України буде ТИМОШЕНКО і робитиме добро, ми будемо підтримувати ТИМОШЕНКО. Але якщо ТИМОШЕНКО творитиме ті дива, які вона зараз робить, то, вибачте, ми її підтримувати не будемо».

У той же час І.КРІЛЬ чітко висловив свою позицію з приводу того, що Ю.ТИМОШЕНКО не може бути сьогодні прем`єр-міністром України, «тому що вона вже використовує свою посаду для передвиборної президентської кампанії».

«ТИМОШЕНКО вибори свої почала, ще стоячи на сцені Майдану. Я там був, я це бачив. Прем`єрське крісло – це теж її передвиборна кампанія», - уточнив лідер «Єдиного Центру».

Він висловив думку, що виступає «проти прем`єр-міністра - кандидата в Президенти,. оскільки кандидат в Президенти використовуватиме ресурс прем`єра і фінансовий, і адміністративний, і бюджетний для того, щоб скерувати рейтинги». «Він не працюватиме на державу, він працюватиме на себе», підкреслив І.КРІЛЬ.

У свою чергу, відповідаючи на запитання, наскільки нинішній Президент України має право і можливість використовувати свою посаду на наступних президентських виборах, якщо балотуватиметься повторно, І. КРІЛЬ сказав: «Коли кажуть, що ЮЩЕНКО тримається за свою посаду, це неправильна постановка питання, це підміна понять».

За його словами, кожен виборець, який віддав за В.ЮЩЕНКО свій голос на попередніх виборах, вважає, що «В.ЮЩЕНКО зобов`язаний, узявши на себе відповідальність, працювати і відстоювати позиції держави, він повинен виконати те, що пообіцяв. І якщо для цього необхідно йому наступного разу балотуватися, то він зобов`язаний це робити, він Президент».