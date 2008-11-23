У БЮТ кажуть: спочатку коаліція, а спікер - потім

Блок Юлії Тимошенко погодиться підтримати кандидатуру на посаду голови Верховної Ради України лише після створення коаліції.

Про це заявила народний депутат від БЮТ Наталя КОРОЛЕВСЬКА в телефірі ICTV у неділю.

«Не можна ставити віз попереду паровоза. Потрібно спочатку створити коаліцію, створити фундамент, а після цього вибирати спікера», - зазначила вона.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, для БЮТ прийнятні два варіанти коаліції в парламенті – або за участю всіх фракцій, або у форматі БЮТ, НУНС і Блоку Литвина.