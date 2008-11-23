У БЮТ кажуть: спочатку коаліція, а спікер - потім
21:24, 23 листопада 2008Політика
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"Не можна ставити віз попереду паровоза"
Блок Юлії Тимошенко погодиться підтримати кандидатуру на посаду голови Верховної Ради України лише після створення коаліції.
Про це заявила народний депутат від БЮТ Наталя КОРОЛЕВСЬКА в телефірі ICTV у неділю.
«Не можна ставити віз попереду паровоза. Потрібно спочатку створити коаліцію, створити фундамент, а після цього вибирати спікера», - зазначила вона.
За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, для БЮТ прийнятні два варіанти коаліції в парламенті – або за участю всіх фракцій, або у форматі БЮТ, НУНС і Блоку Литвина.
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