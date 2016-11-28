У Святошинському райсуді знову аншлаг: через допит Януковича утворилися черги журналістів (фото)

Допит Януковича заплановано на 13.00, однак за півтори години до початку в коридорі перед залою суду бракує місця, передає "Українська правда".

Як повідомили у суді, на сьогоднішнє засідання акредитовано понад 40 засобів масової інформації.

Поруч з будівлею суду припаркована значна кількість автомобілів.

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Нагадаємо, 25 листопада в Святошинському суді Києва в режимі відеоконференції було заплановано допит Віктора Януковича у справі 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Після початку засідання в суді оголосили 20-хвилинну перерву, оскільки підсудних не доставили до суду: кілька десятків людей блокували виїзд екс-"беркутівців" із Лук'янівського СІЗО.

Після перерви суд ухвалив рішення перенести допит Януковича на 28 листопада.