У Святошинському райсуді знову аншлаг: через допит Януковича утворилися черги журналістів (фото)
У Святошинському райсуді Києва утворилися черги журналістів через допит екс-президента Віктора Януковича.
Допит Януковича заплановано на 13.00, однак за півтори години до початку в коридорі перед залою суду бракує місця, передає "Українська правда".
Як повідомили у суді, на сьогоднішнє засідання акредитовано понад 40 засобів масової інформації.
Поруч з будівлею суду припаркована значна кількість автомобілів.
Читайте такожВідеодопит Януковича, спроба №2: "Правий сектор" обіцяє прийти до суду, чи блокуватиме СІЗО, - ще не вирішив (відео)
Нагадаємо, 25 листопада в Святошинському суді Києва в режимі відеоконференції було заплановано допит Віктора Януковича у справі 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Після початку засідання в суді оголосили 20-хвилинну перерву, оскільки підсудних не доставили до суду: кілька десятків людей блокували виїзд екс-"беркутівців" із Лук'янівського СІЗО.
Після перерви суд ухвалив рішення перенести допит Януковича на 28 листопада.