Матіос сподівається на приїзд Януковича в Україну в грудні для проведення процесуальних дій

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос сподівається, що екс-президент Віктор Янукович 5 грудня прибуде до України, згідно із повісткою ГПУ, для проведення процесуальних дій, передає «112 Україна».

За словами Матіоса, повістка повинна надійти Януковичу у Ростов.

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"5 грудня згідно повістки ГПУ, яку сьогодні було вручено адвокатам, і яку точно буде бачити підозрюваний Віктор Янукович. Будемо сподіватися, що він прибуде до України для проведення процесуальних дій. Я думаю, що вже 1-2 грудня вона буде й нього в руках. І цей офіційний документ надійде за адресою вул. Соціалістична, 164, 35, м. Ростов-на-Дону. Крім того, за місцем його проживання в тій же області", - сказав Матіос.

Раніше Матіос заявляв, що колишній президент Віктор Янукович вже перебуває у статусі підозрюваного у державній зраді.

За словами військового прокурора, Янукович "вже є у статусі підозрюваного, оскільки, крім того, що була підготовлена підозра, вона була спрямована на всі відомі адреси його реєстрації, проживання, тимчасового перебування як то в Росії, які нам відомі, так і в Україні, де ніхто у нього прописку не скасовував".