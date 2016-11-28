Янукович вже перебуває в статусі підозрюваного у держзраді - Матіос

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

Як заявив Матіос, Янукович "вже є у статусі підозрюваного, оскільки, крім того, що була підготовлена підозра, вона була спрямована на всі відомі адреси його реєстрації, проживання, тимчасового перебування як то в Росії, які нам відомі, так і в Україні, де ніхто у нього прописку не скасовував".

"Всі підозри належним чином були вручені захисникам Януковича, які перебували у приміщенні Святошинського суду", - сказав Матіос.

При цьому він пояснив, що немає ніякої правової колізії у тому, яким чином сьогодні генеральний прокурор Юрій Луценко зачитав текст підозри Януковичу у вчиненні державної зради. Як стверджує Матіос, звук був під час оголошення підозри в ході відеозв'язку між Святошинським районним судом Києва та Ростовським обласним судом РФ, незважаючи на те, що зникла картинка.

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"Немає ніякої колізії. Все зроблено відповідно до чинного українського кримінального процесуального законодавства, яке прописував такий же соратник і заступник голови адміністрації на той момент у Януковича Портнов. Це КПК нинішній і в результаті розслідування головною військовою прокуратурою кримінального провадження 4216000000001594, генеральний прокурор, який є старшим групи прокурорів у цьому провадженні, підготував і підписав підозру, яка сьогодні належним способом була, суть підозри, роз'яснена Януковичу Віктору Федоровичу у період технічної перерви суду", - сказав Матіос.

Він також пояснив, що з точки зору процесу все було зроблено виходячи з того, що ніколи раніше ні Росія, ні сам підозрюваний у декількох кримінальних провадженнях не реагував на будь-які процесуальні документи, які направлялися до Росії.