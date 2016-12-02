ГПУ зафіксувала, як Росія використовує бурові платформи України в Чорному морі

Про це йдеться у повідомленні на сайті Генеральної прокуратури України.

У прокуратурі зазначили, що військовою прокуратурою було зафіксовано факт зміни навігаційних даних бурових платформ, які належать Україні й незаконно використовуються під прапором РФ. "Офіцерами військової прокуратури Південного регіону України спільно з Державною прикордонною службою України, представниками інших правоохоронних органів та державних структур 30 листопада та 1 грудня 2016 року здійснено вихід до Одеського газового родовища у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

У ході заходу військовими прокурорами у межах компетенції забезпечено фіксування факту зміни навігаційних даних належних Україні бурових платформ, які незаконно використовуються під прапором РФ. "Наразі на них знаходяться озброєні військові підрозділи", - зауважили в ГПУ.

Крім того, у порушення встановлених міжнародних правил керівництво бурових платформ відмовилось вести радіообмін згідно з міжнародними правилами та ігнорувало запити українських прикордонників.

"Ракетний катер ВМФ РФ "Питливий" з бортовим номером 868, який з'явився у цьому районі, відкрито заявив, що він встановлює режим плавання для інших суден, чим теж порушив норми міжнародного морського права", - наголошується у повідомленні.

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Також російські військові, здійснюючи небезпечне маневрування, створювали загрозу мореплавству, не дотримуючись норм Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року, наголосили в ГПУ.

"Усі порушення зафіксовані у відповідних процесуальних та інших документах, які, серед іншого, можуть суттєво посилити позицію України в органах міжнародної юрисдикції у справах проти Російської Федерації", - підкреслили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України провела спеціальну морську операцію з висвітлення ситуації у виключній (морській) економічній зоні України в районі Одеського газового родовища, в північно-західній частині Чорного моря.

1 грудня за 65 миль на південь від Одеси кораблем Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" було виявлено дві працюючі самопідйомні бурові установки, захоплені Росією в період окупації Автономної Республіки Крим. Суднокоманди бурових установок та інші, в т. ч. озброєні особи, не відповідали на неодноразові запити українських прикордонників.

Потім у район Одеського газового родовища підійшов російський військовий корабель, який із порушенням норм міжнародного морського права здійснив небезпечне маневрування поблизу українського корабля.

Всі порушення задокументовано й передано представникам правоохоронних органів, прокуратури.