Військовий корабель РФ перегородив шлях українському прикордонному судну в Чорному морі (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Одесі повідомив начальник штабу 1-го загону Морської охорони капітан 1-го рангу Ігор Зап'янцев.

За його словами, 1 грудня, коли прикордонники проводили спеціальну морську операцію з висвітлення обстановки у виключній (морській) економічній зоні України в районі Одеського газового родовища, в Північно-Західній частині Чорного моря, військовий корабель РФ перегородив шлях українському прикордонному кораблю «Григорій Куроп'ятников».

Як пояснив Зап'янцев, з «Пытливого» повідомили, що вони самі встановили зону безпеки 3 км біля самопідйомних бурових установок (СПБУ), які належать Україні та були захоплені Росією у період окупації Автономної Республіки Крим.

Тим самим, як пояснив начальник штабу, російська сторона підтвердила, що несе охорону навколо українських об'єктів. Хоча, згідно з Конвенцією ООН з міжнародного морського права, зону безпеки встановлює прибережна держава, в цьому випадку - Україна. Крім того, зона безпеки не може бути більше 500 метрів.

Зазначається, що «Пытливый» здійснював небезпечні маневри, перетинав курс українського корабля, що могло призвести до аварії.

Як пояснив начальник відділу Морської охорони штабу Південного регіонального управління Держприкордонслужби капітан 1-го рангу Сергій Маймула, маневри проводилися для того, щоб не допустити будь-якого судна, зокрема «Григорій Куроп'ятников», до бурових установок.

За словами прикордонників, тим самим російська сторона підтвердила, що установки захоплені.

Як зазначив 1-й заступник начальника - начальник штабу Південного регіонального управління Держприкордонслужби України генерал-майор Віктор Бабюк, під час попередніх морських операцій українських прикордонників, при наближенні до захоплених СПБУ чітко проглядалася наявність на них озброєних людей. Наразі РФ змінила тактику поведінки на захоплених СПБУ - озброєні люди, що перебувають на палубі, в разі наближення українських прикордонників одразу ховаються всередині.

Як пояснив Бабюк, на цивільних суднах (платформи СПБУ є цивільними суднами), відповідно до названої конвенції ООН, взагалі не повинно бути озброєних людей.

Читайте такожПоблизу територіальних вод України виявили два кораблі російського Чорноморського флоту

Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України провела спеціальну морську операцію з висвітлення обстановки у виключній (морській) економічній зоні України в районі Одеського газового родовища, у Північно-Західній частині Чорного моря.

1 грудня за 65 миль на південь від Одеси кораблем Морської охорони «Григорій Куроп'ятников» були виявлені 2 чинні самопіднімальні бурові установки, захоплені Росією у період окупації Автономної Республіки Крим. Суднокоманди бурових установок та інші, в т. ч. озброєні особи, не відповідали на неодноразові запити українських прикордонників.

Потім до району Одеського газового родовища підійшов російський військовий корабель, який у порушення норм міжнародного морського права здійснив небезпечне маневрування поблизу українського корабля.

Всі порушення задокументовані й передані представникам правоохоронних органів, прокуратури.