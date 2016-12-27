Лукашенко сподівається на зміцнення і розвиток відносин Білорусі та України
13:34, 27 грудня 2016Політика
429 0
Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав президента України Петра Порошенка з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.
Олександр Лукашенко / REUTERS
Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі.
«За період незалежності, нашим державам вдалося вибудувати міцну і всеосяжну систему двостороннього співробітництва, засновану на відкритості, довірі і рівноправній взаємодії», - йдеться у привітанні.
Читайте такожГеращенко після "ножа у спину" в ООН закликала Білорусь до нейтралітету у Мінських переговорах
Лукашенко висловив переконання, що і надалі братські білорусько-українські зв'язки будуть міцніти і розвиватися на благо народів обох країн.
Як відомо, раніше Лукашенко запропонував запустити миротворчий "мінський процес" для врегулювання відносин між Сходом і Заходом за аналогією з Гельсінським процесом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter