Лукашенко сподівається на зміцнення і розвиток відносин Білорусі та України

Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі.

«За період незалежності, нашим державам вдалося вибудувати міцну і всеосяжну систему двостороннього співробітництва, засновану на відкритості, довірі і рівноправній взаємодії», - йдеться у привітанні.

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Лукашенко висловив переконання, що і надалі братські білорусько-українські зв'язки будуть міцніти і розвиватися на благо народів обох країн.

Як відомо, раніше Лукашенко запропонував запустити миротворчий "мінський процес" для врегулювання відносин між Сходом і Заходом за аналогією з Гельсінським процесом.