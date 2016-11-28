Лукашенко пропонує почати новий "мінський процес", ЄС обговорить ініціативу

Про це заявила глава представництва ЄС в Білорусі Андреа Вікторин в інтерв'ю одному з білоруських каналів, передає TUT.BY.

"Ми звернули увагу на цю пропозицію, на створення такого формату, але поки не можемо коментувати це. Щойно ми отримаємо більше інформації, то всі 28 країн-членів ЄС обговорять цю ініціативу і приймуть рішення", − сказала Вікторин.

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Відповідну пропозицію Лукашенко зробив під час візиту до Мінська делегації ЄС з політики і безпеки.

"Не можу не сказати про нашу стурбованість наростанням антагонізму між Євросоюзом і Росією", — сказав Лукашенко. Він запропонував запустити миротворчий "мінський процес" для врегулювання відносин між Сходом і Заходом, аналогічно до Гельсінкського процесу, який привів до створення ОБСЄ.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив російському лідерові Володимиру Путіну помиритися з Україною і запропонував свої послуги як посередника.