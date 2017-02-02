Нардепи з НФ відправили гумдопомогу для жителів Авдіївки

Мешканці міста, які опинилися в умовах гуманітарної катастрофи через активізацію військ агресора, отримають більше тисячі ковдр, генератори та інші необхідні речі. Вантаж закуплено на кошти членів партії «Народний фронт і відбув у супроводі народних депутатів.

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«Станом на сьогодні місто Авдіївка через обстріли з боку російських окупаційних військ опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Люди позбавлені тепла, житла та можливості нормально продовжувати життя», - заявив перший заступник керівника фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Андрій Тетерук.

«Сьогодні українці намагаються допомогти тим, хто потерпає від агресії Російської Федерації. «Народний фронт» долучився до цієї допомоги, надаючи теплі ковдри, бензопили, генератори та інші речі, які допоможуть мешканцям Авдіївки пережити зимові дні і ночі», - зазначив він.

Андрій Тетерук наголосив, що, об’єднавшись, українці здатні подолати будь-які негаразди, спричинені окупацією з боку Росії.

«Для мене особисто дуже важливо бачити, як у складних умовах у дуже стислий термін ми здатні об’єднатися й прийняти рішення, як і що треба робити – від уряду і політичних партій до простих громадян. Це дуже важливо – об’єднаними зусиллями чинити спротив російській окупації», - наголосив представник «Народного фронту».

«Я щиро вірю, що наші дії, спрямовані на об’єднання нашої нації, допоможуть нам перемогти ворога, викинути його з української землі та разом будувати Україну», - підкреслив Андрій Тетерук.