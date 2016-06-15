Комітет ВР з питань нацбезпеки підтримав законопроект про Сили спеціальних операцій

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат від БПП, Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

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Вона, зокрема, зазначила, що закон України «Про внесення змін до Законів України щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил України» завершує перший важливий етап законодавчої роботи з нормативно-правового врегулювання діяльності цього важливого роду сил Збройних Сил України.

«Робота над ним тривала цілий рік і включала узгодження позицій з МО, ГШ, Командуванням Сил спеціальних операцій ЗСУ, РНБО, а також представниками командування SOCOM США, NATO Liason Office, Сил спеціальних операцій США, Литви, Великої Британії. Надія Савченко, Андрій Тетерук, Артур Герасимов, Андрій Левус, Тетяна Чорновіл, Дмитро Тимчук, Іван Вінник, Павло Кишкар стали співавторами. Також, до авторського колективу увійшли всі учасники робочої групи», – написала парламентар.

На переконання Фріз прийняття цього законопроекту дозволить підвищити потенціал ЗСУ за рахунок появи у їх складі дієвого інструменту воєнно-силового стримування збройної агресії чи збройного конфлікту, захисту суверенітету, територіальної цілісності та національних інтересів України.

«Закон дозволить досягати воєнно-політичні і воєнно-стратегічні цілі, передбачати та припиняти конфлікти на ранній стадії виникнення, забезпечити найбільш ефективне використання спроможностей Сил спеціальних операцій, а також чіткий та раціональний розподіл їх функцій, завдань та відповідальності», – переконана народний депутат.

Фріз також зазначила, що попереду ще багато роботи з розбудови Сил спеціальних операцій, зокрема, розробки нормативних актів, створення законодавчих умов в соціально-економічній сфері для функціонування ССО ЗСУ та заохочення особового складу до проходження служби в цих елітних підрозділах. «Але я переконана в успіху цієї роботи, незважаючи на брудний супротив агрессора», – додала вона.

Фріз також висловила переконання, що незважаючи на партійну та фракційну приналежність, законопроект швидко буде розглянутий і прийнятий в сесійній залі.

«Ми маємо зробити все для законодавчого забезпечення діяльності Сил спеціальних операцій. Цього очікують від нас партнери країни-члени НАТО, цього потребує держава», – наголосила Ірина Фріз.