ЗМІ: У силовиків немає прямих доказів співпраці Савченко з кураторами з РФ

Один з керівників українського Міністерства інформполітики на умовах анонімності розповів виданню Новое время, що в українських силовиків поки немає прямих доказів співпраці Надії Савченко з російськими кураторами. Про це йдеться в статті, опублікованій у журналі.

В інтерв'ю, опублікованому на сайті видання, Савченко розповіла, що з Віктором Медведчуком, якого найчастіше називають її "партнером" по "співпраці з Росією", вона навіть не знайома.

Читайте такожАхметов, Льовочкін та Медведчук вирішують майбутнє "Опоблоку" - журналіст

"Він гроші [для фінансування проекту Савченко РУНА] якраз не пропонував. Я з ним ще не знайома. Здається, він навіть колись пробував себе в політиці, напевно, гроші на партію були. Не знаю, які у нього можуть бути зараз гроші для партії або чогось іншого. Але я не є спільним проектом з ним, ні його проектом. Це все брехня", - стверджує Савченко.

"Мені теж кажуть, що я перебуваю в його оточенні, а я не знаю його. Моя сестра чесно сказала, що вона його [Медведчука] знає, тому що вона, борючись за мене, говорила і з Медведчуком теж. І він є представником, офіційним, призначеним президентом України в Мінських домовленостях. В принципі, всі батьки, які хочуть витягнути своїх дітей з полону, так чи інакше з ним спілкуються. Я не бачу в цьому нічого поганого", - сказала народний депутат.

"Мене вже навчили, що антирейтинг – це теж рейтинг. У політиків найголовніше – це щоб не забували. Якщо про мене кажуть – добре чи погано – то це вже добре", - зазначила Савченко.

Як повідомлялося раніше, Савченко також розповіла, що у неї є не один "покроковий план по поверненню Донбасу". За її словами, з Криму у неї також є план, але його вона буде розголошувати після того, як "хоча б з Донбасом вийде".