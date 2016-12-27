Савченко оголосила про створення громадської платформи РУНА

Про це вона повідомила у ході прес-конференції у Львові, передає 112 Україна.

За її словами, це не політичний проект, а громадська платформа.

"Наразі це просто природне об'єднання людей... Сьогодні ми представляємо вам громадську платформу РУНА", - заявила Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, 15 грудня "Батьківщина" ухвалила рішення про виключення нардепа Надії Савченко зі складу фракції.

Нагадаємо, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким за участю російської сторони. За словами Савченко, зустріч "була спрямована на те, щоби посилити Мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".