"Скільки б вони не кричали, так і буде": Савченко знову заговорила про "здачу" Криму за Донбас
Народний депутат Надія Савченко заявила, що у неї є не один покроковий план із повернення Донбасу.
За її словами, всі свої плани вона доносила до наших політиків, наших силовиків, силових структур, до європейських політиків, передає Новое время.
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"Пропонувала багато виходів із ситуації. Мої слова скільки разів перекручувалися: ніби я сказала, що нам треба здати Крим. Ні. Люди при владі кажуть, що ми повернемо Донбас мирним шляхом, а я кажу, що це буде ціною здачі Криму. І скільки б вони не кричали, так і буде", - переконана Савченко.
Також політик переконує, що щодо Криму в неї також є покроковий план, але його вона буде розголошувати після того, як хоча б з Донбасом вийде.
Як повідомляв УНІАН, раніше Савченко в ефірі одного з телеканалів заявила, що звільнення Донбасу мирним шляхом можливе тільки через тимчасову відмову від Криму.
За її словами, «як би не кричали і рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, вони повинні відмовитися від півострова».
«Крим - це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас - вона (влада України) залишить окупованим Крим і забере Донбас», — переконана вона.