Греція виступає за збереження санкцій проти РФ через невиконання Мінських угод – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом в Києві.

«Ми дуже вдячні нашим друзям з Греції за тверду та послідовну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, за тверду позицію щодо невизнання незаконної анексії Криму і тверду позицію у складі ЄС в рішенні Ради ЄС щодо застосування санкцій проти агресора РФ за неімплементацію Мінських домовленостей», - заявив він.

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«Це особливо актуально зараз, коли з 29 січня по 6 лютого ми мали різку ескалацію навколо Авдіївської промзони, коли за 22-градусних морозів Авдіївка залишилась без світла, без тепла, без води, без газу. Лише рішучі дії нашої команди дуже скоординовані врятували 25-тисячне місто», - додав Порошенко.