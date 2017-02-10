Вони "працюють": Рада закрилася у присутності 20 депутатів, наступне засідання - у кінці лютого
14:26, 10 лютого 2017Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.
Наприкінці сьогоднішнього засідання у сесійній залі було лише близько 20 депутатів / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови ВР Оксана Сироїд нагадала, що наступне засідання парламенту відбудеться 21 лютого і розпочнеться о 10-й годині.
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Наприкінці сьогоднішнього засідання у сесійній залі були присутні лише близько 20 народних депутатів.
Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про Конституційний суд України» (реєстраційний номер 5336-1).
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