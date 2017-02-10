Вони "працюють": Рада закрилася у присутності 20 депутатів, наступне засідання - у кінці лютого

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови ВР Оксана Сироїд нагадала, що наступне засідання парламенту відбудеться 21 лютого і розпочнеться о 10-й годині. Читайте такожУ Раді Парубій закликав "опоблоківців" виступати державною мовою і пропонував перекладача Наприкінці сьогоднішнього засідання у сесійній залі були присутні лише близько 20 народних депутатів. Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про Конституційний суд України» (реєстраційний номер 5336-1).

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