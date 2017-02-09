Рада ухвалила в першому читанні законопроект про Конституційний суд

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 239 із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до законопроекту, до складу Конституційного суду входить 18 суддів. При цьому передбачається, що президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по 6 суддів Конституційного суду. В ньому визначено, що КСУ є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше дванадцять суддів, які набули повноважень.

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Відповідно до законопроекту, суддею КС може бути громадянин України, який, зокрема, володіє державною мовою, досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років.

Суддею, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення або протягом двох років, які передують цьому дню: була членом або обіймала посаду в політичній партії.

Документом передбачено, що посадовий оклад судді Конституційного суду встановлюється у розмірі 75 прожиткових мінімумів. Ця поправка була внесена з голосу депутатом від БПП Сергієм Алєксєєвим, бо в законопроекті передбачалося 75 мінімальних зарплат.

Відповідно до законопроекту, судді КС виплачується щомісячна доплата за вислугу років на посаді у розмірі від 20 до 40 відсотків його посадового окладу .

Крім того судді виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Віктор Пинзеник, заявив, що в проекті закону «Про Конституційний суд України» пропонується суддям КСУ підняти зарплатню до 400 тисяч гривень.

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Він вважає неприйнятним, коли пропонується збільшити виплати суддям Конституційного суду майже до 380 тис. грн на місяць, а голові - 420 тис. грн.

«Додайте до цього виплати при виході у відпустку - 240 тис. грн…, і ми виходимо на зарплату, яка перевищує 400 тис. грн. Я не закликаю платити суддям мінімальну зарплату чи прожитковий мінімум, але має бути розумне допустиме співвідношення в оплаті праці», - наголосив він.

Відповідно до законопроекту, судді виплачується компенсація за винаймання належно обладнаного житла за місцезнаходження Суду, витрати, пов'язані з переїздом, а також використання особистого автотранспорту для службових потреб за рахунок бюджетного фінансування Суду.

Народний депутат Алєксєєв наголосив, що законопроектом передбачено конкурсний відбір кандидатур на посаду судді КС. За його словами, кожен із трьох суб’єктів формуватиме конкурсну комісію.

Він повідомив, що даним законопроектом КСУ надається нове повноваження-надання висновку щодо відповідності Конституції України питань, які пропонуються для внесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою. При цьому депутат додав, що водночас із повноважень КСУ вилучено «непритаманну йому функцію - тлумачення законів».

За словами Алєксєєва, що законопроектом змінено організаційну структуру КСУ - у складі суду діють: Велика палата (всі 18 суддів), два сенати (по 9 суддів у кожному) та шість колегій. Законопроектом розписано, які питання вони розглядають.

В законопроекті зазначається, що суддю КС без згоди суду не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення судом обвинувального вироку, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. При цьому подання про надання згоди на затримання, тримання під вартою чи арешт судді вносить до КС генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки. Рішення про надання згоди на затримання, тримання під вартою чи арешт судді суд ухвалює на спеціальному пленарному засіданні у формі постанови.

В Прикінцевих положеннях зазначено, що ухвалений закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

Ними пропонується внести доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до яких за неповагу до КСУ накладається штраф від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.