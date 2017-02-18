Віце-президент США заговорив про відповідальність Росії за війну на Донбасі (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пенс заявив у виступі на Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки.

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"Що стосується України, то ми повинні закликати Росію до відповідальності і вимагати, щоб вона в рамках Мінських домовленостей почала деескалацію насильства на сході. Ми будемо продовжувати тримати Росію підзвітною", - заявив Пенс.

Про це віце-президент США заявив під час 15-ти хвилинного виступу, в якому він згадав події в Україні.

Раніше голова Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки Вольфганг Ішингер висловив сподівання, що на конференції будуть отримані чіткі відповіді щодо політики президента США Дональда Трампа у питанні Росії та України.