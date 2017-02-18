Віце-президент США заговорив про відповідальність Росії за війну на Донбасі (відео)
Віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс заявляє, що США продовжать вимагати від Росії виконати Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Пенс заявив у виступі на Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки.
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"Що стосується України, то ми повинні закликати Росію до відповідальності і вимагати, щоб вона в рамках Мінських домовленостей почала деескалацію насильства на сході. Ми будемо продовжувати тримати Росію підзвітною", - заявив Пенс.
Про це віце-президент США заявив під час 15-ти хвилинного виступу, в якому він згадав події в Україні.
Раніше голова Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки Вольфганг Ішингер висловив сподівання, що на конференції будуть отримані чіткі відповіді щодо політики президента США Дональда Трампа у питанні Росії та України.
Watch @mike_pence's full address to the annual international security conference in Munich https://t.co/ObtU73alva— Sky News (@SkyNews) February 18, 2017