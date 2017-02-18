Меркель: "Мінськ" поки не виконано повністю

Про це вона сказала на Міжнародній конференції з безпеки у Мюнхені.

Меркель нагадала, що в рамках конференції відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" щодо урегулювання конфлікту між Росією і Україною.

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"На жаль, пане Ішингер (голова Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки Вольфганг Ішингер - УНІАН), я ще не можу повідомити, що ми насправді виконали усі положення Мінських угод. Ці угоди й надалі залишаються основою для нашої співпраці, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб досягти стійкого режиму припинення вогню", - заявила Меркель.

Також вона сказала, що це важливо, в першу чергу, для цивільних осіб, які опинилися у небезпеці.