Голова Мюнхенської конференції сподівається отримати чіткі відповіді щодо політики Трампа у питанні РФ та України

Про це Ішингер заявив у своєму виступі на конференції, передає кореспондент УНІАН.

"Що буде двигуном політики США у цей період, які будуть майбутні відносини США та Росії? За ці останні два дні (ми чули) нові та сильні меседжі Вашингтона до Москви. Наприклад, щодо України та Криму. Чи це останні зміни, чи Вашингтон говорив про це із союзниками? І чи захоче Вашингтон взяти до уваги європейські інтереси, коли в майбутньому спілкуватиметься з Путіним? Є багато запитань, сумнівів та занепокоєнь", - зазначив він.

У зв’язку з цим Ішингер висловив задоволення високим представництвом на конференції нової американської адміністрації, зокрема, державним секретарем з питань оборони Джеймсом Меттісом і віце-президентом Майклом Пенсом.

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"Я сподіваюся, що до ранку неділі ми отримаємо відповіді деякі запитання, якы нас непокоять", - додав він.

Ішингер також констатував, що є багато запитань "стосовно самої Європи, щодо загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх".

Мюнхенська конференція триватиме до неділі, 19 лютого.