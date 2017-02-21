ЄС та G7 будуть тиснути на РФ до повного виконання Мінських угод - посол Британії при ООН

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН щодо нерозв’язаних конфліктів у Європі.

«Лише декілька днів тому Росія визнала «паспорти» так званих «народних республік» на Донбасі під приводом гуманітарної допомоги в конфлікті, який Росія сама спровокувала», – наголосив Рікрофт.

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«Більш доцільною відповіддю для Росії буде дотримання її зобов’язань відповідно до Мінських угод, у тому числі виведення ії військ та озброєння з України та застосування її впливу на сепаратистів для виконання угоди з припинення вогню та відведення важкого озброєння. Допоки всі ці зобов’язання не будуть повністю виконані, Росія залишатиметься під санкціями з боку Євросоюзу та країн G7», – наголосив посол.

За його словами, за допомогою санкцій здійснюється тиск на РФ, щоби вона виконала Мінські зобов’язання.

Як повідомляв УНІАН, представник Росії в ООН заявив, що визнання Кремлем "паспортів Л/ДНР" не суперечить Мінським угодам.