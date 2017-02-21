Представник Росії в ООН заявив, що визнання Кремлем "паспортів Л/ДНР" не суперечить Мінським угодам

Заступник постійного представника Росії в Радбезі ООН Петро Іллічов заявив, що визнання паспортів так званих "Л/ДНР" не суперечить Мінським угодам. Про це він заявив під час дебатів на тему конфліктів в Європі в Радбезі ООН, пише «112 Україна».

Зазначається, що Іллічов відповів на заяви представників Франції та США про те, що визнання паспортів бойовиків суперечить мінським угодам і не сприяє прискоренню вирішення конфлікту. Також він заявив, що Україну "лихоманить від кризи".

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Поміж тим, визнання паспортів Росією розкритикував Генеральний секретар ОБСЄ Лабмерто Заньєр.

Раніше у Кремлі назвали питання про визнання «Л/ДНР» недоречними «віртуальним просторікуванням».

Про це сказав журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, за яких обставин Росія, в контексті визнання «паспортів» так званих «ЛНР» і «ДНР» може визнати ці тимчасово окуповані частини Донецької і Луганської областей. «Питання, чесно кажучи, некоректне, в даній ситуації якісь віртуальні міркування недоречні не можуть бути застосовні», - сказав Пєсков.