Кріль пригадав Тимошенко її «галасливі» візити до Путіна

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ називає неприпустимим передачу Росії української газотранспортної системи.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Поки українська ГТС перебуває у власності нашої держави, Україна матиме право голосу в газових переговорах», - зауважив І.КРІЛЬ.

«Перекриваючи газ Україні та Європі, Росія прагне взяти під контроль останню незалежну систему газотранспортування на пострадянському просторі, - сказав народний депутат. - Подібним чином у 1994 році Росія тиснула на Молдову і примусила її віддати експортні газові мережі. Наступною жертвою газових обіймів Росії у 2007 році стала Білорусь. Сьогодні Росія прагне взяти під контроль уже українські газопроводи і цим самим встановити повну монополію на транспортування газу до Європи».

«Ми вже рік спостерігаємо неспроможність уряду вирішити питання ціни на газ з Росією. Ще у лютому 2008 року розпочалась бурхлива діяльність Ю.ТИМОШЕНКО у газовому напрямку діяльності Кабміну. Було все: “галасливі” візити до ПУТІНА, про які декілька тижнів говорила вся країна, “красиві” прес-конференції, на яких розвінчувались “вороги”, меморандуми з Росією. А закінчилось все ціною на газ 450 доларів США і черговою газовою війною з Росією”, - стверджує І.КРІЛЬ.

За його словами, найнебезпечнішим є те, що періодично з боку урядовців лунають заяви про можливість вирішити проблеми газопостачання шляхом часткової чи повної передачі Росії газотранспортної системи України. “Це неприпустима ціна. ГТС є власністю українського народу і має такою залишитися - це гарантія того, що тепло в наших домівках не зникне», - наголосив лідер “Єдиного центру”.

На його думку, «наших людей найменше цікавить, звідки приходить газ і хто цей газ постачає. Їх, перш за все, цікавлять гарячі батареї, тепла вода у кранах та прийнятна ціна на газ. Зараз немає стабільності в теплопостачанні, а ціну за газ нам пропонують майже втричі вищу, ніж та, яка була минулого року. Саме це і є результатом діяльності Кабміну ТИМОШЕНКО, що і свідчить про повну некомпетентність діючого уряду»

Політик вважає, що виправити ситуацію може лише консолідована позиція української влади у переговорах з Росією. «Як свідчить досвід газових війн наших сусідів із Росією, протистояти їй можна лише тоді, коли амбіції відходять і уряд відстоює національний інтерес. Подальші події покажуть нам, чи здатен уряд ТИМОШЕНКО діяти саме так», – підсумував І.КРІЛЬ.