Савченко намагалася проникнути у розташування бійців АТО - Шкіряк

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"Як з'ясувалося, вона їхала туди з відверто провокаційною метою й закликами "кидати зброю, йти з передової на Київ, щоб знести "злочинну владу", - йдеться у його повідомленні.

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Шкіряк наголосив, що це прямий заклик до повалення конституційного ладу.

"Я переконаний, що є всі підстави відкривати кримінальне провадження за ст. 109 ККУ - державна зрада, заклики до повалення Конституційного ладу і т.д. Сподіваюся на швидку й адекватну реакцію ГПУ та СБУ", - заявив Шкіряк, додавши, що вже отримав підтвердження таких дій Савченко від бійців з передової.

Раніше нардеп від БПП Тетяна Ричкова заявила, що позафракційний депутат Надія Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції в зоні антитерористичної операції та їхати "скидати злочинну владу".