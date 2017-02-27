Артеменко збирається до США "продовжувати свою справу"

Депутат планує "найближчим часом" здійснити поїздки до Вашингтона та Нью-Йорка і "продовжувати свою справу". Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

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"Привертати увагу до вирішення кримського питання, привертати увагу до створення нового переговорного майданчика за участю країн-підписантів Будапештського меморандуму, де саме Сполучені Штати, Велика Британія, Росія та Україна повинні знайти компроміс: яким чином припиняти війну, яким чином виходити з українсько-російської кризи", - заявив Артеменко.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко передав у Білий дім "план нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій.

"Планом" передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження проти Артеменка за підозрою у вчиненні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.