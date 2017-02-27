Автор "плану" здачі Криму заперечує, що кураторами його "мирних ініціатив" були Сурков, Бойко і Льовочкін
Позафракційний народний депутат України Андрій Артеменко стверджує, що ніколи не зустрічався із помічником президента Росії Владиславом Сурковим, а співголова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко та депутат від «Опоблоку» Сергій Льовочкін жодного стосунку до його «мирних ініціатив» не мають.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання щодо інформації про те, що озвучений ним «план» начебто курувався Льовочкіним, Бойком та Сурковим.
«Я офіційно заявляю, що ні з ким із вищеназваних персонажів… А що стосується пана Суркова – я ніколи в житті не зустрічався», – сказав депутат і додав, що, звичайно, він знайомий із Бойком та Льовочкіним.
«Я офіційно заявляю, що ні пан Бойко, ні пан Льовочкін не мають ніякого стосунку до моїх мирних ініціатив. Я ніколи з ними з цього приводу не зустрічався й не обговорював», – зазначив Артеменко.
На уточнення, з ким із російської сторони Артеменко обговорював свій «план», Артеменко наголосив, що «ні з ким із керівництва, з представників Російської Федерації мої мирні ініціативи… я обговорював тільки в Сполучених Штатах Америки, тільки в Україні: із суспільством, зі своїми колегами, народними депутатами, зі своїми помічниками, друзями, своїми союзниками».
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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов із поста радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.
«Планом» передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.
Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.
Кримська прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Артеменка за підозрою у вчиненні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.