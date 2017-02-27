Автор "плану" здачі Криму заперечує, що кураторами його "мирних ініціатив" були Сурков, Бойко і Льовочкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання щодо інформації про те, що озвучений ним «план» начебто курувався Льовочкіним, Бойком та Сурковим.

«Я офіційно заявляю, що ні з ким із вищеназваних персонажів… А що стосується пана Суркова – я ніколи в житті не зустрічався», – сказав депутат і додав, що, звичайно, він знайомий із Бойком та Льовочкіним.

«Я офіційно заявляю, що ні пан Бойко, ні пан Льовочкін не мають ніякого стосунку до моїх мирних ініціатив. Я ніколи з ними з цього приводу не зустрічався й не обговорював», – зазначив Артеменко.

На уточнення, з ким із російської сторони Артеменко обговорював свій «план», Артеменко наголосив, що «ні з ким із керівництва, з представників Російської Федерації мої мирні ініціативи… я обговорював тільки в Сполучених Штатах Америки, тільки в Україні: із суспільством, зі своїми колегами, народними депутатами, зі своїми помічниками, друзями, своїми союзниками».

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов із поста радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

«Планом» передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Кримська прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Артеменка за підозрою у вчиненні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.