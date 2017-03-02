Стець повідомив про підготовку "чорного списку" антиукраїнських сайтів
Міністерство інформаційної політики України підготує список антиукраїнських сайтів для їх закриття.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава відомства Юрій Стець на прес-конференції сьогодні в Києві.
«У найближчі два тижні... я хочу, щоб він (заступник міністра Дмитро Золотухін - УНІАН) приніс на експертну раду при Міністерстві інформаційної політики, куди входять медіа-експерти, громадські діячі, перелік сайтів, які повинні бути закриті», - сказав міністр.
За словами Стеця, йдеться про сайти, які підривають суверенітет України.
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Міністр уточнив, що список повинен бути попередньо погоджений із Службою безпеки України.
«Ми знайдемо механізм, яким чином вони будуть закриті найближчим часом», - сказав Стець.
Він зазначив, що зібрані матеріали планується передати до суду для прийняття рішення.