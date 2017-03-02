Стець повідомив про підготовку "чорного списку" антиукраїнських сайтів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава відомства Юрій Стець на прес-конференції сьогодні в Києві.

«У найближчі два тижні... я хочу, щоб він (заступник міністра Дмитро Золотухін - УНІАН) приніс на експертну раду при Міністерстві інформаційної політики, куди входять медіа-експерти, громадські діячі, перелік сайтів, які повинні бути закриті», - сказав міністр.

За словами Стеця, йдеться про сайти, які підривають суверенітет України.

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Міністр уточнив, що список повинен бути попередньо погоджений із Службою безпеки України.

«Ми знайдемо механізм, яким чином вони будуть закриті найближчим часом», - сказав Стець.

Він зазначив, що зібрані матеріали планується передати до суду для прийняття рішення.