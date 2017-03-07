Клімкін розповів, скільки зброї Росія відправила на Донбас

Про це він сказав під час сенатських слухань на засіданні підкомітету щодо фінансування Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм Комітету з питань асигнувань Сенату США.

Як заявив глава українського зовнішньополітичного відомства, гібридна війна РФ проти України відображається у шокуючій кількості російського озброєння, розгорнутого на території окупованого Донбасу та Криму.

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"Зараз мова йде про близько 4200 регулярних військ і до 40 тисяч бойовиків. Йдеться про більше ніж 400 танків і 800 бронеавтомобілів. Йдеться про близько тисячу артилерійських систем і понад 200 ракетних систем залпового вогню, про приблизно 23 тисячі військ в окупованому Криму", - заявив Клімкін.

Він зазначив, що в Міжнародному суді ООН представник Російської Федерації зробив абсолютно безглузду заяву, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі нібито знайшли усе зазначене озброєння у старих радянських шахтах, яке там нібито було захованим. "Чи може хтось в це повірити?", - сказав Клімкін.

Також міністр сказав, що війна Кремля проти України впродовж останніх трьох років призвела до окупації 7,2% української території, а майже 10 тисяч українських громадян, як військових, так і цивільних, втратили свої життя. Також він додав, що ще близько 23 тисячі українців було поранено.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня представник РФ Ілля Рогачов під час слухань в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй у справі України проти Росії сказав, що Росія не постачає озброєння на Донбас. "Щодо постачання озброєння, то джерелом постачання є колишнє озброєння радянської армії, яке зберігалося у сховищах, які також були розташовані у шахтах і були захоплені повстанцями, або це є озброєння, яке було залишено українською армією", - заявив Рогачов.