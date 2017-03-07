Клімкін розповів, скільки зброї Росія відправила на Донбас
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що Російська Федерація відправила на Донбас до 1 тисячі артилерійських систем, понад 400 танків та 200 ракетних систем залпового вогню.
Про це він сказав під час сенатських слухань на засіданні підкомітету щодо фінансування Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм Комітету з питань асигнувань Сенату США.
Як заявив глава українського зовнішньополітичного відомства, гібридна війна РФ проти України відображається у шокуючій кількості російського озброєння, розгорнутого на території окупованого Донбасу та Криму.
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"Зараз мова йде про близько 4200 регулярних військ і до 40 тисяч бойовиків. Йдеться про більше ніж 400 танків і 800 бронеавтомобілів. Йдеться про близько тисячу артилерійських систем і понад 200 ракетних систем залпового вогню, про приблизно 23 тисячі військ в окупованому Криму", - заявив Клімкін.
Він зазначив, що в Міжнародному суді ООН представник Російської Федерації зробив абсолютно безглузду заяву, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі нібито знайшли усе зазначене озброєння у старих радянських шахтах, яке там нібито було захованим. "Чи може хтось в це повірити?", - сказав Клімкін.
Також міністр сказав, що війна Кремля проти України впродовж останніх трьох років призвела до окупації 7,2% української території, а майже 10 тисяч українських громадян, як військових, так і цивільних, втратили свої життя. Також він додав, що ще близько 23 тисячі українців було поранено.
Як повідомляв УНІАН, 7 березня представник РФ Ілля Рогачов під час слухань в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй у справі України проти Росії сказав, що Росія не постачає озброєння на Донбас. "Щодо постачання озброєння, то джерелом постачання є колишнє озброєння радянської армії, яке зберігалося у сховищах, які також були розташовані у шахтах і були захоплені повстанцями, або це є озброєння, яке було залишено українською армією", - заявив Рогачов.