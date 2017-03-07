Росія в суді ООН стверджує, що бойовики знайшли зброю в шахтах Донбасу

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, така позиція російської сторони була озвучена всіма представниками російської делегації.

"Росія повністю виконує свої зобов'язання в рамках обох конвенцій (Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації – УНІАН)... Ми не бачимо ні законодавчих, ні фактичних підстав для таких (тимчасових запобіжних) заходів", - заявив глава делегації РФ Роман Колодкін.

У вступному слові він повторив позицію Росії, відповідно до якої події в Києві в лютому 2014 року є переворотом, під час яких екс-президент Віктор Янукович втік, побоюючись за своє життя, а «екстремісти» «Правого сектору» та ВО «Свобода» "поширили насилля". Така сама риторика прозвучала у характеристиці щодо подій 2 травня в Одесі, де, як стверджував представник РФ, "екстремісти атакували учасників акції протесту в Одесі". Колодкін також заявив, що саме українська влада розпочала антитерористичну операцію, «яка призвела до громадянської війни».

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Щодо Криму, то зі слів російського представника випливає, що півострів просто повернувся назад до складу Росії.

Російський представник також заявив, що "Росія виконує пакет заходів Мінських домовленостей, і якщо Україна шукає миру, то повинна повністю виконати Мінські домовленості".

Інший представник РФ Ілля Рогачов назвав АТО "конфліктом, який розпочала українська влада, її Збройні сили та нерегулярні батальйони проти людей на сході України, самоорганізованих в «ЛНР» та «ДНР», які шукали захисту від тих, хто захопив владу під час перевороту".

Він також додав, що Росія не постачає озброєння на Донбас. "Щодо постачання озброєння, то джерелом постачання є колишнє озброєння радянської армії, яке зберігалося у сховищах, які також були розташовані у шахтах і були захоплені повстанцями, або це є озброєння, яке було залишено українською армією", - переконує він.

Щодо трагедії літака рейсу МН-17, то ракета «Бук», за його словами, була запущена з території, не контрольованої бойовиками.

Ще один представник РФ Семюель Вордсворс (Samuel Wordsworth) заявив, що єдиний, кого можна охарактеризувати терористом у цій ситуації, так це Україна.

Як повідомляв УНІАН, в Міжнародному суді ООН триває другий день розгляду справи "Україна проти Росії", в рамках якої першочергово розглядається запит Києва на запровадження тимчасових заходів для Росії, які повинні захистити права українських громадян на звичайне життя. Запит розглядається як невідкладне питання.

Справу слухає суддівська колегія у складі 16 суддів під головуванням судді з Франції Ронні Абрахама (Ronny Abraham).

Українську делегацію, у складі якої 25 осіб, очолює заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

У понеділок, 6 березня, виступала українська сторона. Зеркаль закликала Гаазький суд "у світлі неминучих загроз, перед якими стоять українські люди, ухвалити рішення щодо тимчасових заходів". В суді також був зачитаний перелік тимчасових заходів, яких саме вимагає Україна. Всі вони стосуються дій Росії і спрямовані на те, щоби запобігти подальшій терористичній активності проти українських громадян та подальшій расовій дискримінації, зокрема, в Криму.

Також від української сторони виступили представники, які детально обґрунтували справедливість та необхідність таких заходів.