У СБУ прокоментували заяву Росії в Гаазі про знайдену у шахтах зброю

У Служби безпеки України є докази того, що бойовики на Донбасі використовують озброєння, яке виготовляється в Росії, заявив в ефірі 112 Україна радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Ми говоримо про гібридну війну; в її рамках використовується така інформаційна операція. Для пропагандистів неважливо, правда це чи ні. Можу ще раз підтвердити, що у нас є факти, які підтверджують, що з боку незаконних військових формувань у Донецьку і Луганську використовувалося озброєння, яке виготовлялося в Росії. Є багато доказів переміщення військових вантажів, боєприпасів і військової техніки", - зазначив він.

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При цьому Тандіт нагадав, що сьогодні співробітники СБУ вилучили залишений бойовиками вогнемет "Шмель" на бойових позиціях у зоні проведення Антитерористичної операції (АТО). За його словами, такий вогнемет не перебуває на озброєнні ЗСУ і, за оцінками фахівців, належить до ЗС РФ.

Раніше представник РФ Ілля Рогачов в Міжнародному суді ООН заявив, що Росія не постачає озброєння на Донбас. "Щодо поставки озброєння, то джерелом поставок є колишнє озброєння радянської армії, що перебувало в сховищах, які також були розташовані в шахтах і були захоплені повстанцями, або це озброєння, яке було залишено українською армією", - переконував він.