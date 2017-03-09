Суддя Чаус попросив політичного притулку в Молдові

Про це з посиланням на главу Антикорупційної прокуратури Молдови Віорела Мораря повідомляє "Громадське радіо".

Водночас, згідно з повідомленням, Морарь зазначив, що в їхній роботі нічого не змінилося: прокурори все одно готують документи на екстрадицію.

"Його захист надав нам копію звернення до президента Республіки Молдова про політичний притулок. У нас зрозуміла процедура, ми цим займаємось. Ваші прокурори запросили його екстрадицію. Розпочата процедура екстрадиції. В цьому відношенні немає ніяких змін", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро України викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса під час отримання хабара в сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за ухвалення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. З 12 вересня суддю оголошено у національний розшук, із 11 листопада – у міжнародний розшук.

28 лютого 2017 року суддю Чауса затримали у Молдові. 2 березня суд у Кишиневі заарештував його на 15 діб за незаконний перетин молдовського кордону.